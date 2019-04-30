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جدة - عمرو شويل المقاصة ضد بيراميدز في مباراة نارية بالدوري المصري

يستضيف مصر المقاصة نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 31 للدوري على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى مواجهة لاتقبل القسمة على اثنين لكتيبة بيراميدز الساعية للتتويج بالدوري لأول مرة فى تاريخها لاسيما بعد الفوز على الأهلى والزمالك فى الأسبوعيين الأخيرين بنفس النتيجة بهدف دون رد ، بينما تعادل المقاصة مع الاتحاد سلبياً فى أخر ظهور للفريق الفيومى .

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 31 هدف فيما يتصدر بيراميدز جدول الدوري برصيد 63 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 55 هدف وتلقت شباكه 27 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة. Advertisements المقاصة ضد بيراميدز في مباراة نارية بالدوري المصري وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول للمقاصة بدون مديره الفنى طلعت يوسف الذى اعتذر عن الاستمرار مع الفريق الفيومى ومنحت إدارة النادى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت للجهاز المعاون المكون من جمال عمر وأحمد حسام وهانى سعيد ، ومن جانبه أكد جمال عمر برغم صعوبة اللقاء إلا أن لدينا إصرارا كبيرا في تحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقف الفريق في المسابقة وتكون نقطة انطلاق المقاصة نحو المربع الذهبى، وأضاف: لا يشغل ذهنى حاليا مسألة قيادة الفريق مؤقتا، أو بصفة دائمة، ولكن ما يشغلنى حقا هو استعادة الفريق لمكانته واستعادة ذاكرة الانتصارات. وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول للمقاصة بدون مديره الفنى طلعت يوسف الذى اعتذر عن الاستمرار مع الفريق الفيومى ومنحت إدارة النادى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت للجهاز المعاون المكون من جمال عمر وأحمد حسام وهانى سعيد ، ومن جانبه أكد جمال عمر برغم صعوبة اللقاء إلا أن لدينا إصرارا كبيرا في تحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقف الفريق في المسابقة وتكون نقطة انطلاق المقاصة نحو المربع الذهبى، وأضاف: لا يشغل ذهنى حاليا مسألة قيادة الفريق مؤقتا، أو بصفة دائمة، ولكن ما يشغلنى حقا هو استعادة الفريق لمكانته واستعادة ذاكرة الانتصارات.

على الجانب الأخر طالب الارجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بعدم التفريط فى صدارة الدوري عن طريق الفوز بالمباريات المقبلة وانتظار تعثر المنافسين للتحقيق اللقب للمرة الاولى فى التاريخ فى ظل كوكبة النجوم التى يمتلكها الفريق.