جدة - عمرو شويل المصري ضد وادى دجلة .. ايهاب جلال يستدرج جونيس بالدوري المصري

يستدرج المصرى البورسعيدى نظيره وادى دجلة فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 31 للدوري فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد خسارة المصرى من الاهلى بهدفين مقابل هدف وفوز وادى دجلة على الاسماعيلى بثلاثية دون رد .

المصري ضد وادى دجلة .. ايهاب جلال يستدرج جونيس بالدوري المصري

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 13 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 34 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 42 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

Advertisements

المصري ضد وادى دجلة .. ايهاب جلال يستدرج جونيس بالدوري المصري

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى لاعبيه بإغلاق صفحة الخسارة من الاهلى للتركيز فى المواجهات المقبلة بداية من مباراة الليلة للتمسك بالمركز الرابع فى ظل الصراع المحتدم بين عدة فرق للفوز به فى المقابل يطمع اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لمواصلة قطار النتائج والاداء المتميز للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري.