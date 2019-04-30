شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى فى مهمة استعادة التوازن أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى نظيره حرس الحدود فى الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الـ31 للدورى فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد خسارة الدراويش من وادى دجلة بثلاثية دون رد فى الجولة الأخيرة وخسارة الفريق السكندرى من المقاولون بهدف دون رد.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 31 هدفًا وما زال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة.

وطالب البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات من أجل إزالة آثار النتائج السلبية التى وقع فيها الفريق مؤخرًا لمصالحة جماهيرهم بعد حالة الحزن التى تنتابهم من تراجع نتائج الدراويش فيما يتمسك طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود بخطف النقاط الثلاث للهروب من دوامة الهبوط التى تلاحقه بشدة.