شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يطلب المشاركة فى مباريات الأهلى بسبب الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى جلسة مع الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق، طلب خلالها المشاركة بشكل منتظم من الفريق الأحمر، حتى يعود مجددًا لحسابات الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المكسيكى أجيري، قبل إعلان قائمة الفراعنة التى تمثل مصر فى كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وأبلغ رامى ربيعة الجهاز المعاون فى الأهلى قبل جلسته مع لاسارتى بأحقيته فى الحصول على فرصة المشاركة، فى ظل أدائه للتدريبات بشكل قوى منذ عودته من الإصابة، مؤكدًا أنه يملك الفرصة فى العودة للمنتخب حال حصوله على الفرصة خلال المرحلة المقبلة.

ورغم دفع لاسارتى برامى ربيعة فى المباراة الأخيرة أمام المصري، إلا أن المدافع الدولى أبدى عدم رضاه، نظرًا لمشاركته فى الدقائق الأخيرة من عُمر اللقاء من ناحية، ومشاركته فى مركز الظهير الأيمن وليس فى مركز المساك الذى يعد مركزه الأصلى من ناحية أخرى.

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ويمنى رامى ربيعة النفس فى الحصول على الفرصة مع الأهلى فى الفترة المقبلة خاصة بعد تلقيه اتصالات هاتفية من هانى رمزى المدرب العام للمنتخب الوطنى، والذى أكد له أن داخل الحسابات الفنية لجهاز المنتخب حال مشاركته يشكل منتظم مع الأهلي.