شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يستدرج وادى دجلة فى مواجهة متوازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج المصرى البورسعيدى نظيره وادى دجلة فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ31 للدوري فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد خسارة المصرى من الأهلى بهدفين مقابل هدف وفوز وادى دجلة على الإسماعيلى بثلاثية دون رد .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 13 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 39 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 42 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة .

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى لاعبيه بإغلاق صفحة الخسارة من الأهلى للتركيز فى المواجهات المقبلة بداية من مباراة الليلة للتمسك بالمركز الرابع فى ظل الصراع المحتدم بين عدة فرق للفوز به فى المقابل يطمع اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لمواصلة قطار النتائج والأداء المتميز للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري.