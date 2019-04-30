شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين منصور وجروس قبل موقعة سوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد جلسة مع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، للحديث حول بعض الأمور على هامش الاستعدادات المقبلة لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية، ويحتاج الأبيض للفوز أو التعادل بأى نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيل الأبيض لأهداف، من أجل ضمان التأهل مباشرة إلى المباراة النهائية للبطولة الأفريقية، بعدما فاز الأبيض على الفريق التونسى بهدف نظيف، فى المواجهة التى جمعت بينهما فى موقعة الذهاب ببرج العرب.

وتشهد جلسة مرتضى منصور مع جروس، التى ستعقد خلال الفترة الجارية، قبل سفر الفريق إلى تونس الجمعة المقبل، استعدادًا لموقعة العودة، حديث رئيس الزمالك مع المدرب حول سبب طلبه من أيمن حفنى إجراء عمليات الإحماء تمهيدًا لنزوله ثم التراجع عن القرار بدون أسباب واضحة، حيث يرى رئيس القلعة البيضاء أن ذلك الموقف فيه إهانة للاعب كبير بحجم أيمن حفنى، خاصة أن اللاعب أحد العناصر الأساسية بالفريق والمؤثرة منذ ضمه، قبل أن يشارك فى الموسم الحالى على فترات متباعدة مع السويسرى كريستيان جروس، وسيطلب رئيس النادى من المدرب السويسرى توضيح للموقف، الذى برره المدرب عقب المباراة مباشرة بأنه كان يحتاج إلى لاعب بدلاً من محمود كهربا، يكون جاهزًا فى أفضل صورة بدنية لغلق الجبهة اليسرى أمام هجوم النجم، لذلك فضل الدفع بأحمد سيد زيزو، بدلاً من أيمن حفنى، الذى وعده المدرب بأنه سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة مع الفريق الأبيض.

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فيما توعد رئيس الزمالك 4 لاعبين داخل الفريق دون ذكر هويتهم؛ بخروجهم من حسابات المشاركة خلال الفترة المقبلة سواء بقرار فنى من جروس أو بقرار من إدارة النادى، إلا أنه فضل عدم ذكر هويتهم خلال الفترة الحالية بعدما أوضح أنه تدخل لحل أزمة بين محمود كهربا صانع ألعاب الفريق، والسويسرى كريستيان جروس، قبل سفر الفريق مباشرة إلى الإسكندرية لخوض اللقاء الأخير أمام النجم الساحلى، مؤكدًا أنه عقد جلسة بينهما تم تصفية الأجواء خلالها وطالب كهربا بتقبيل مدربه والاعتذار له، دون ذكر تفاصيل الأزمة التى كانت قائمة بين المدرب السويسرى ولاعب الفريق، وأشاد رئيس الزمالك بمستوى كهربا وتسجيله هدف الفوز على النجم الساحلى فى لقاء الذهاب، مطالبا جميع اللاعبين بضرورة التركيز والقتال لعبور النجم الساحلى من سوسة والتأهل إلى نهائى البطولة، بعدما تلقوا الدعم الكامل سواء من مجلس الإدارة أو من جماهير الفريق التى حرصت على تحيتهم فى نهاية المباراة والتصفيق لهم رغم الفوز بهدف وحيد فى موقعة برج العرب؛ وذلك ثقة فى إمكانياتهم الفنية لعبور النجم من تونس.