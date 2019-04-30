شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يواجه الاتحاد السكندرى فى الظهور الأول لـ رمضان السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النجوم نظيره الاتحاد السكندرى فى تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 31 للدورى على استاد بتروسبورت فى مواجهة نارية بين الفريقين الباحثين عن النجاة من دوامة الهبوط لاسيما بعد خسارة النجوم من بتروجت بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية وتعادل زعيم الثغر سلبيًا مع المقاصة فى نفس الجولة .

ويقبع النجوم بالمركز الأخير برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 37 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل زعيم الثغر المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 49 هدفًا.

وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول لرمضان السيد مديرًا فنيًا للنجوم خلفًا لمؤمن سليمان الذى رحل عن منصبه حيث طالب لاعبيه بتحقيق فوز غاب كثيرًا عن الفريق للتمسك بأمل الهروب من دوامة الهبوط فيما يبحث حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى عن نقاط الأمان التى تعزز فرص بقاؤه بين الكبار ومغادرة مراكز قاع الجدول .