الأهلى يستعيد قوته الضاربة قبل مواجهة الطلائع فى الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد النادي الأهلى قوته الضاربة قبل مواجهة طلائع الجيش المرتقبة فى بطولة الدوري العام، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء على استاد المكس بالاسكندرية. ويستعيد الأهلى فى مواجهة الطلائع خدمات أكثر من لاعب أبرزهم مروان محسن وعمرو السولية ومحمد الشناوى بعد انتهاء لإيقافهم، بالإضافة لتعافى عدد من اللاعبين المصابين قبل مواجهة الطلائع، يأتى فى مقدمتهم وليد سليمان ومحمد هاني والحارس شريف اكرامى وحسين الشحات ومحمود وحيد، على أن تكون مشاركتهم جميعًا فى اللقاء وفقًا للرؤية الفنية للاسارتي.

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