رياضة | "شوبير": أجيري لم يكن يخطط لحصد لقب كأس إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شوبير": أجيري لم يكن يخطط لحصد لقب كأس إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إنه اجتمع بخافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب.
وكشف أنه علم من خلال هذا الاجتماع، أن عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، سيكون على رأس اهتمامات المدرب المكسيكي، في المرحلة المقبلة.
ولم ينضم السعيد لأي من معسكرات الفراعنة، في عهد أجيري، حيث كان آخر ظهور له بقميص المنتخب المصري، خلال مونديال 2018.
وأضاف شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أجيري أخطره بأن الفوز ببطولة أمم إفريقيا، لم يكن في حساباته عند توليه تدريب الفراعنة، وكان هدفه إعداد المنتخب للتأهل لمونديال 2022، لذلك استبعد كبار السن، واعتمد على عناصر واعدة.
وأوضح أن أجيري أكد له أنه غير سياسته، بعدما نالت مصر شرف تنظيم البطولة، حيث أصبح التتويج باللقب أحد أهم أهدافه، لذلك قرر ضم عدد من أصحاب الخبرة لصفوف المنتخب.
وستنظم مصر بطولة الأمم الإفريقية، خلال الفترة من 21 يونيو، إلى 19 يوليو، بحضور 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.
رئيس الزمالك: إصابة فرجاني بسبب "الحسد".. وأتمنى ضم إيهاب المساكني
أكد رئيس الزمالك أن فريقه سيحسم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، في لقاء إياب الدور نصف النهائي، أمام النجم الساحلي، يوم الأحد القادم بسوسة.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "كسبنا الشوط الأول في مصر، وإن شاء الله سنحسم الشوط الثاني في سوسة".
وأكد رئيس الزمالك، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق، تعرض للإصابة بسبب الحسد.
وتابع: "نفتقد ساسي، ونتمنى له الشفاء العاجل، وهنا أريد أن أقول إنه تعرض للحسد من صحفيين مما أدى لإصابته".
وحول اللاعب الذي يتمنى أن يراه في تشكيلة الزمالك: "بصراحة أتمنى أن يكون معنا لاعب النجم الساحلي، إيهاب المساكني الذي سبق وأن كان ضمن أهدافنا في الموسم الماضي".
جدير بالذكر أن الزمالك فاز على النجم الساحلي في برج العرب بهدف نظيف، فيما فاز الصفاقسي على نهضة بركان بثنائية نظيفة في نصف النهائي.