رياضة | "شوبير": أجيري لم يكن يخطط لحصد لقب كأس إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شوبير": أجيري لم يكن يخطط لحصد لقب كأس إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إنه اجتمع بخافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب.

وكشف أنه علم من خلال هذا الاجتماع، أن عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، سيكون على رأس اهتمامات المدرب المكسيكي، في المرحلة المقبلة.

ولم ينضم السعيد لأي من معسكرات الفراعنة، في عهد أجيري، حيث كان آخر ظهور له بقميص المنتخب المصري، خلال مونديال 2018.

وأضاف شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أجيري أخطره بأن الفوز ببطولة أمم إفريقيا، لم يكن في حساباته عند توليه تدريب الفراعنة، وكان هدفه إعداد المنتخب للتأهل لمونديال 2022، لذلك استبعد كبار السن، واعتمد على عناصر واعدة.

وأوضح أن أجيري أكد له أنه غير سياسته، بعدما نالت مصر شرف تنظيم البطولة، حيث أصبح التتويج باللقب أحد أهم أهدافه، لذلك قرر ضم عدد من أصحاب الخبرة لصفوف المنتخب.

وستنظم مصر بطولة الأمم الإفريقية، خلال الفترة من 21 يونيو، إلى 19 يوليو، بحضور 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

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