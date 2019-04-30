رياضة | تعرف على سعر بيع أحذية بوجبا في المونديال

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كما بيع القميص الذي ارتداه بوغبا خلال مباراة ضد المنتخب الهولندي في مارس (آذار) 2017 ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم، بمبلغ ثلاثة آلاف يورو، وقميص آخر ارتداه في الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2016 ضد إيسلندا بمبلغ أربعة آلاف يورو.
وجمع المزاد 400 يورو لقاء قميص لفريق بوغبا الحالي مانشستر يونايتد من مباراة في الدوري الإنجليزي ضد وست هام في 2017، إضافة الى 300 يورو لقاء كرة موقعة من قبله من مباراة في دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، لم يجد قميص لبوغبا يعود إلى حقبة دفاعه عن ألوان يوفنتوس الإيطالي، وارتداه خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الإنجليزي 2015، من يشتريه في المزاد، علماً بأن قيمته التقديرية من قبل المنظمين كانت تبلغ 1500 يورو.
وستعود عائدات المزاد إلى جمعية تعنى بإعادة دمج من خلال الرياضة، للأشخاص بين 12 و25 عاماً يعانون من آثار التسرب المدرسي.