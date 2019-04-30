رياضة | قبل صدام برشلونة وليفربول.. ستة لاعبين عرب سجلوا في شباك البلوجرانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل صدام برشلونة وليفربول.. ستة لاعبين عرب سجلوا في شباك البلوجرانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى خوض مباراته الأولى ضد برشلونة وذلك منذ قدومه إلى قلعه الريدز في العام 2017 قادماً من روما الإيطالي يوم الأربعاء المقبل على ملعب الكامب نو لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز اللاعبين االعرب الذين نجحوا في زيارة شباك برشلونة.

ياسين براهيمي

نجح الدولي الجزائري ياسين براهيمي في زيارة شباك برشلونة في العام 2014 حينما كان يشارك مع فريق نادي غرناطة ضمن مباريات الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم وقاد وقتها ياسين فريقه لتحقيق فوز هام على العملاق الكتالوني.

مهدي بن عطية

ثاني اللاعبين العرب تسجيلاً في شباك رفقاء ليونيل ميسي الدولي المغربي المهدي بن عطيه حينما سجل في مرماهم ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 بقميص بايرن ميونخ وإنتهت المباراة وقتها بفوز فريقه 3-2 لكنهم ودعوا البطولة لخسارتهم في الذهاب بثلاثية نظيفة.

عمر عبد الرحمن

دون الإماراتي الدولي عمر عبد الرحمن " عموري " هدف ثمين في شباك برشلونة من ركلة جزاء كان ذلك في المباراة الودية التي جمعت العملاق الاسباني بفريق نادي اهلي جدة عام 2016 ونجح برشلونة في حسمها بنتيجة 5-3.

مهند عسيري

دون السعودي مهند عسيري هدفين في مباراة برشلونة وأهلي جدة التي سجل فيها عموري هدف من ركلة جزاء ليدون أسمه بين قائمة اللاعبين العرب الذين سجلوا أهداف في برشلونة.

نبيل الزهر

دون لاعب ليجانيس السابق المغربي نبيل الزهر هدفاً في مرمى البلوجرانا في المباراة التي خسرها فريقه بهدف واحد مقابل ثلاثة ضمن مباريات الليجا الإسبانية.

أحمد حسام ميدو

آخر اللاعبين العرب الذين دكوا شباك برشلونة كان الدولي المصري أحمد حسام ميدو حينما كان يلعب بقميص نادي أياكس أمستردام الهولندي.

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فهل يسير صلاح على خطى هولاء النجوم الستة ويدون أسمه ضمن العرب المسجلين في برشلونة ؟

"زيدان" يكشف موقف فاران من الرحيل عن ريال مدريد

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن موقف رافائيل فاران مدافع الفريق من الرحيل عن صفوف الملكي في الصيف القادم.

وقال زيدان في تصريحات صحفية : "فاران سوف يستمر مع ريال مدريد في الموسم المقبل، ونحن نحتاج إلى خدماته ولن يرحل عن صفوف الفريق".

وأشارت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة عن اقتراب رحيل فاران عن ريال مدريد، والانضمام إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن رفائيل فاران قد انضم لفريق ريال مدريد، وذلك قادما من فريق لانس الفرنسي موسم 2011/2012.

تشيلسي يصدم ريال مدريد في صفقة هازارد

وجه نادي نادي تشيلسي الإنجليزي صدمة قوية إلى نادي ريال مدريد الإسباني بشأن صفقة التعاقد مع إدين هازارد ، نجم البلوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في نهاية الموسم الجاري

وأعلن النادي اللندني عن الزي الجديد للفريق الموسم المقبل والذي ظهر من بين لاعبي تشيلسي إدين هازارد الأمر الذي أثار التفاؤل ببقاء اللاعب في صفوف النادي اللندني.

وتأتي هذه الخطوة من جانب البلوز لتشير إلى بقاء هازارد وعدم انضمامه إلى الفريق الملكي.

زيدان يفتح النار على نجم الفريق

انتقد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني أداء نجم فريقه الويلزي جاريث بيل وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها الملكي يوم أمس الاثنين ضد رايو فاليكانو بهدف واحدح مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أنه يجب توجيه سؤال هام لبيل حول إذا ما كان يركز مع الفريق أم أن باله مشغول بمكان آخر ؟ حيث ظهر جلياً أنه ذهنه لم يكن صافياً للمباراة وبدا وأنه يفكر في شيء ما غير مساعده نفسه ووزملاءه في الفريق.

وأضاف زيدان أنه لا يعرف من المسؤول عن تذبذب الأداء من اللاعبين لكن من يتحمل المسؤولية الأكبر هو المدير الفني ولا يمكن أن ننهي الموسم بهذه الطريقة السيئة وليعلم اللاعبين أنه يجب عليهم إحترام تاريخ النادي العريق وتحقيق نتائج مميزه.