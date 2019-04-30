رياضة | تشيلسي يصدم ريال مدريد في صفقة هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يصدم ريال مدريد في صفقة هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي نادي تشيلسي الإنجليزي صدمة قوية إلى نادي ريال مدريد الإسباني بشأن صفقة التعاقد مع إدين هازارد ، نجم البلوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في نهاية الموسم الجاري

وأعلن النادي اللندني عن الزي الجديد للفريق الموسم المقبل والذي ظهر من بين لاعبي تشيلسي إدين هازارد الأمر الذي أثار التفاؤل ببقاء اللاعب في صفوف النادي اللندني.

وتأتي هذه الخطوة من جانب البلوز لتشير إلى بقاء هازارد وعدم انضمامه إلى الفريق الملكي.

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زيدان يفتح النار على نجم الفريق

انتقد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني أداء نجم فريقه الويلزي جاريث بيل وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها الملكي يوم أمس الاثنين ضد رايو فاليكانو بهدف واحدح مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أنه يجب توجيه سؤال هام لبيل حول إذا ما كان يركز مع الفريق أم أن باله مشغول بمكان آخر ؟ حيث ظهر جلياً أنه ذهنه لم يكن صافياً للمباراة وبدا وأنه يفكر في شيء ما غير مساعده نفسه ووزملاءه في الفريق.

وأضاف زيدان أنه لا يعرف من المسؤول عن تذبذب الأداء من اللاعبين لكن من يتحمل المسؤولية الأكبر هو المدير الفني ولا يمكن أن ننهي الموسم بهذه الطريقة السيئة وليعلم اللاعبين أنه يجب عليهم إحترام تاريخ النادي العريق وتحقيق نتائج مميزه.