رياضة | "زيدان" يفتح النار على جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيدان" يفتح النار على جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني أداء نجم فريقه الويلزي جاريث بيل وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها الملكي يوم أمس الإثنين ضد رايو فاليكانو بهدف واحدح مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أنه يجب توجيه سؤال هام لبيل حول إذا ما كان يركز مع الفريق أم أن باله مشغول بمكان آخر ؟ حيث ظهر جلياً أنه ذهنه لم يكن صافياً للمباراة وبدا وأنه يفكر في شيء ما غير مساعده نفسه ووزملاءه في الفريق.

وأضاف زيدان أنه لا يعرف من المسؤول عن تذبذب الأداء من اللاعبين لكن من يتحمل المسؤولية الأكبر هو المدير الفني ولا يمكن أن ننهي الموسم بهذه الطريقة السيئة وليعلم اللاعبين أنه يجب عليهم إحترام تاريخ النادي العريق وتحقيق نتائج مميزه.