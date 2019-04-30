رياضة | مدرب الهلال السعودي يعدد أسباب الخسارة أمام التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال السعودي يعدد أسباب الخسارة أمام التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني لفريق الهلال السعودي، البرازيلي بريكليس شاموسكا، أن العديد من العوامل أسهمت بدور كبير في خسارة فريقه أمام التعاون 0-2، اليوم الإثنين، في مباراة الفريقين بالجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كان شاموسكا تعاقد لتدريب الهلال بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي، خلفاً للكرواتي زوران ماميتش الذي أقيل في أعقاب الخسارة 0-5 أمام التعاون، في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخسر شاموسكا اليوم أولى مبارياته مع الهلال على يد التعاون، ليفرط الهلال في الصدارة بفارق نقطة واحدة خلف النصر المتصدر، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية الدوري.

وقال شاموسكا في تصريحات عقب نهاية المباراة/ "توليت تدريب الفريق منذ 48 ساعة فقط، والفترة لم تكن كافية من أجل التعرف على قدرات اللاعبين".

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وأضاف: "أهدرنا العديد من الفرص المحققة للتسجيل أمام مرمى التعاون ولم نستفد منها، بالإضافة إلى أن اللاعبين يعانون من حالة إجهاد واضحة".

وشدد المدرب البرازيلي على أن الفترة المقبلة ستكون كافية لمعالجة الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون خلال مواجهة التعاون بالدوري، لافتاً إلى أن المباراة المقبلة للهلال تقام بعد أسبوع من الآن.

ويتبقى للهلال مباراتان فقط في الموسم الحالي، أمام الاتفاق والشباب، بينما يواجه النصر فريقي الحزم والباطن.