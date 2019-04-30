رياضة | تورينو مقر جديد للبطولة الختامية للتنس بدءًا من 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تورينو مقر جديد للبطولة الختامية للتنس بدءًا من 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم البريطاني كريس كيرمود، الرئيس التنفيذي لرابطة محترفي التنس (ATP)، الاثنين بطولة الأساتذة الختامية التي ستحتضنها مدينة تورينو الإيطالية على مدار 4 أعوام (2021-2025)، والتي تعد بمثابة "سوبر بول التنس"، ووصفها بأنها الحدث الأكبر على سطح الأرض في عالم الكرة الصفراء.

وأكد كيرمود في كلمته أثناء مراسم تقديم البطولة في مقرها الجديد بمدينة تورينو الإيطالية "إنه ليوم عظيم لرابطة محترفي التنس، ولإيطاليا ولتورينو. نشعر بالفخر الكبير بهذا الحدث، الذي يعتبر بمثابة سوبر بول التنس".

وتابع "هذا الحدث عظيم كونه يحظى بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العالم، ويعتبر الحدث الأبرز في التنس على سطح الأرض".

واختيرت عاصمة إقليم بييمونتي الأسبوع الماضي كمقر جديد للبطولة الختامية للأساتذة بدءا من عام 2021 ، بدلا من العاصمة البريطانية لندن التي كانت مسرحا منذ 2009 لهذه البطولة التي تضم أفضل 8 لاعبين في العالم.

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وستقام البطولة على ملاعب (Pala Alpitour) التي افتتحت في 2006 بمناسبة أوليمبياد الشتاء في تورينو، وهي الصالة الأكبر في إيطاليا ذات السقف المغطى، وتبلغ سعتها 15 ألف و657 مقعدا.

وأكد اللاعب الابق في كلمته "كثيرون سألوني عن سبب اختيار تورينو منذ الإعلان عن الأمر، والإجابة بسيطة للغاية: الشغف. منذ اللحظة الأولى التي تعاونت فيها مع اللجنة الأوليمبية الإيطالية، ونظمنا بطولة الجيل الصاعد في ميلانو، كان الشغف هو كلمة السر".



وشارك في مراسم التقديم أيضا رئيس اللجنة الأوليمبية الإيطالية، جيوفاني مالاجو، ورئيس اتحاد التنس في إيطاليا، أنجيلو بيناجي، وعمدة مدينة تورينو، كيارا أبيندينو.

وتم عرض مقاطع فيديو لكل من الإسباني رافاييل نادال، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والألماني ألكسندر زفيريف، حيث أبدوا سعادتهم جميعا خلالها باختيار هذه المدينة.

ويأتي اختيار تورينو لاستضافة هذا الحدث الكبير، وسط حالة من الحماس في إيطاليا بسبب الانتصارات الأخيرة التي تحققت في اللعبة بفوز فابيو فونيني ببطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة، ومن بعده ماتيو بيريتيني ببطولة بودابست.

