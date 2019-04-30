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جدة - عمرو شويل الأهلى ضد طلائع الجيش .. المارد الأحمر يستعيد قوته الضاربة يستعيد النادي الأهلى قوته الضاربة قبل مواجهة طلائع الجيش المرتقبة فى بطولة الدوري العام، والمقرر اقامتها غداً الأربعاء على ستاد المكس بالاسكندرية. يستعيد النادي الأهلى قوته الضاربة قبل مواجهة طلائع الجيش المرتقبة فى بطولة الدوري العام، والمقرر اقامتها غداً الأربعاء على ستاد المكس بالاسكندرية. ويستعيد الأهلى فى مواجهة الطلائع خدمات أكثر من لاعب أبرزهم مروان محسن وعمرو السولية ومحمد الشناوى بعد انتهاء ايقافهم، بالإضافة لتعافى عدد من اللاعبين المصابين قبل مواجهة الطلائع، يأتى فى مقدمتهم وليد سليمان ومحمد هاني والحارس شريف اكرامى وحسين الشحات ومحمود وحيد، على أن تكون مشاركتهم جميعاً فى اللقاء وفقاً للرؤية الفنية للاسارتي.

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