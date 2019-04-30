فيديو.. أحمد موسى يفتح النار على لجنة الأمم الإفريقية بسبب تذاكر الدرجة الثالثة

كتب - مصطفى محمود استنكر الإعلامي أحمد موسى، الأسعار التي حددتها اللجنة المنظمة بطولة كأس الأمم الإفريقية، لتذاكر مباريات منتخب مصر.

وقال "موسى" خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم : محدش هيروح يتفرج على الماتش بـ 200 جنيه، هيريح دماغه ويقعد في البيت.. كيف تكون سعر تذكرة الدرجة الثالثة بـ 200 جنيه؟". تعليقات القراء

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