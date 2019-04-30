شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الهلال: استقالتي نتاج اختلاف مع إدارة محمد بن فيصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قدم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد الراشد استقالته اليوم (الثلاثاء) من منصبه وذلك بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال للفريق الهلالي.

وقال الراشد عبر حسابه في «تويتر»: أقدم اعتذاري لجمهور الهلال واتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس إدارة الهلال مع علمي ويقيني الكامل لمحبة الأمير محمد بن فيصل للهلال ولكن ربما كانت وجهات النظر في ادارة الأمور مختلفة بيننا واتمنى للهلال كل التوفيق في مسيرته القادمة، وسأبقى ذاك المحب للكيان الكبير في أي مكان كنت فيه.

وطالبت الجماهير الهلالية الغاضبة من إدارة النادي تقديم استقالتها بعد النتائج المخيبة للآمال وكان آخرها خروج الهلال من بطولة كأس الملك من أمام التعاون وخسارته صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان بعد هزيمته من ذات الفريق أمس (الإثنين).