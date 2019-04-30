شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الهلال: استقالتي نتاج اختلاف مع إدارة محمد بن فيصل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)قدم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد الراشد استقالته اليوم (الثلاثاء) من منصبه وذلك بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال للفريق الهلالي.
وقال الراشد عبر حسابه في «تويتر»: أقدم اعتذاري لجمهور الهلال واتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس إدارة الهلال مع علمي ويقيني الكامل لمحبة الأمير محمد بن فيصل للهلال ولكن ربما كانت وجهات النظر في ادارة الأمور مختلفة بيننا واتمنى للهلال كل التوفيق في مسيرته القادمة، وسأبقى ذاك المحب للكيان الكبير في أي مكان كنت فيه.
وطالبت الجماهير الهلالية الغاضبة من إدارة النادي تقديم استقالتها بعد النتائج المخيبة للآمال وكان آخرها خروج الهلال من بطولة كأس الملك من أمام التعاون وخسارته صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان بعد هزيمته من ذات الفريق أمس (الإثنين).
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الهلال: استقالتي نتاج اختلاف مع إدارة محمد بن فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.