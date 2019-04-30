شكرا لقرائتكم سولشار يثق في عودة الحارس دي خيا إلى مستواه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 15:22

انكلترا - رويترز - قال مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، إن ديفيد دي خيا يملك شخصية قوية ستدفعه للتعافي من ارتكاب الأخطاء في الأسابيع الأخيرة، وأكد أنه لا ينوي استبعاد حارسه الإسباني من اللعب في آخر جولتين في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وتسبب أحدث خطأ لدي خيا في تعادل يونايتد 1-1 مع تشيلسي . وتقدم خوان ماتا بهدف ليونايتد قبل أن ترتد تسديدة أنطونيو روديجر من الحارس الإسباني ويتابعها ماركوس ألونسو إلى داخل المرمى، وارتكب دي خيا أخيرا أخطاء غير معتادة لكن سولشار قال إنه لا يمكن إلقاء اللوم على الحارس الإسباني في معاناة الفريق.

وقال سولشار لوسائل إعلام بريطانية "ليس لدي أي شكوك حوله لأنه صاحب شخصية قوية. هو يعرف أنه كان يستطيع التصدي لهذه التسديدة لكن هذه هي كرة القدم".

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واستمر يونايتد في المركز السادس بالدوري برصيد 65 نقطة وتقلصت آمال الوجود في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا إذ يتأخر بثلاث نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب.

وقال المدرب النروجي "خطف ديفيد الأضواء بسبب تألقه لفترة طويلة وهو الآن يمر بمرحلة يشعر فيها أنه يستطيع أن يظهر بشكل أفضل.

"لكن لا يمكن بأي حال إلقاء اللوم عليه لأنه أنقذنا في كثير من المرات. سأتحدث إلى ديفيد كما أفعل عندما يلعب بشكل رائع.. هو ليس السبب وراء وجودنا في المركز السادس".

وسيلعب يونايتد في آخر جولتين أمام هدرسفيلد تاون وكارديف سيتي.