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جدة - عمرو شويل النجم الساحلي ضد الزمالك .. الأبيض يستأنف تدريباته اليوم
النجم الساحلي ضد الزمالك .. الأبيض يستأنف تدريباته اليوم
وستشهد تدريبات اليوم، جلسة بين السويسرى كريستيان جروس واللاعبين، لتهنئتهم على اداءهم فى مباراة الذهاب والتأكيد على رؤيته بأن مباراة العودة يراها بأنها تشبه المعركة أو الحرب التى سيحسمها قتال اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، لحصد بطاقة التأهل إلى الدور النهائى.
النجم الساحلي ضد الزمالك .. الأبيض يستأنف تدريباته اليوم
كما سيحرص جروس على الاطمئنان على برنامج استشفاء الاساسيين وخوض اللاعبين البدلاء والمستبعدين لتدريبات بدنية قوية لتجهيز جميع اللاعبين لموقعة العودة التى يحتاج الفريق فيها لجهود كافة لاعبيه، وسيخضع يوسف أوباما، مهاجم الفريق، لاختبار طبى على هامش التدريبات بعد إصابته فى العضلة الأمامية أمام النجم الساحلى، ما أدى إلى استبداله فى العشرة دقائق الأخيرة من عمر المباراة، والدفع بالمغربى حميد أحداد بدلا منه، وذلك للوقوف على مدى جاهزيته لمواجهة العودة مع بطل تونس.
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