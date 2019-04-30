يستأنف الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، على ملعب النادى الأبيض، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، يوم الأحد المقبل على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية أمس الأثنين عقب الانتهاء من مواجهة النجم فى مباراة الذهاب والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

النجم الساحلي ضد الزمالك .. الأبيض يستأنف تدريباته اليوم

وستشهد تدريبات اليوم، جلسة بين السويسرى كريستيان جروس واللاعبين، لتهنئتهم على اداءهم فى مباراة الذهاب والتأكيد على رؤيته بأن مباراة العودة يراها بأنها تشبه المعركة أو الحرب التى سيحسمها قتال اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، لحصد بطاقة التأهل إلى الدور النهائى.

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النجم الساحلي ضد الزمالك .. الأبيض يستأنف تدريباته اليوم