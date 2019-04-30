شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للعودة أمام النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، على ملعب النادى الأبيض، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، يوم الأحد المقبل على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس الإثنين عقب الانتهاء من مواجهة النجم فى مباراة الذهاب والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

وستشهد تدريبات اليوم، جلسة بين السويسرى كريستيان جروس واللاعبين، لتهنئتهم على أدائهم فى مباراة الذهاب والتأكيد على رؤيته بأن مباراة العودة يراها بأنها تشبه المعركة أو الحرب التى سيحسمها قتال اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، لحصد بطاقة التأهل إلى الدور النهائى.

كما سيحرص جروس على الاطمئنان على برنامج استشفاء الأساسيين وخوض اللاعبين البدلاء والمستبعدين لتدريبات بدنية قوية لتجهيز جميع اللاعبين لموقعة العودة التى يحتاج الفريق فيها لجهود كل لاعبيه، وسيخضع يوسف أوباما، مهاجم الفريق، لاختبار طبى على هامش التدريبات بعد إصابته فى العضلة الأمامية أمام النجم الساحلى، ما أدى إلى استبداله فى العشرة دقائق الأخيرة من عمر المباراة، والدفع بالمغربى حميد أحداد بدلاً منه، وذلك للوقوف على مدى جاهزيته لمواجهة العودة مع بطل تونس.