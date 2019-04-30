شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا المفتوحة للكاراتيه التقليدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات كأس أفريقيا المفتوحة للكاراتيه التقليدى والتي تستضيفها الصالة المغطاة بجهاز الرياضة العسكري. ومن المنتظر أن يحضر فعاليات البطولة جلبرتو جارتينر رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه التقليدى، وإبرهيم البكر رئيس الاتحاد الأفريقى، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة . Advertisements ويشارك فى بطولة أفريقيا المفتوحة للكاراتيه التقليدى كل من كندا وإيطاليا والبرازيل والجزائر وفلسطين وتونس وأوزباكستان وإيطاليا والسودان، بالإضافة إلى مصر.

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