شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر 19 يومًا للمنتخب الأولمبى.. واعتماد ودية فلسطين 16 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات المسئولة عن خوض ودية المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب أمام فلسطين والمقرر لها 16 يونيو برام الله، فى إطار إعداد الفراعنة الصغار لأمم أفريقيا 2019 المقرر لها شهر نوفمبر المقبل بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

أكد شوقى غريب لـ"الخليج 365" أنه من المقرر أن يسافر المنتخب الأولمبى إلى أوزبكستان يوم 3 ثم العودة يوم 12 والحصول على راحة 48 ساعة ثم السفر إلى فلسطين يوم 15 يونيو ثم العودة يوم 17 يونيو إلى القاهرة واستكمال معسكر الفريق حتى 21 يونيو ثم إنهاء المعسكر لمتابعة اللاعبين لبطولة أمم أفريقيا للكبار التى تستضيفها مصر.

تابع غريب أن منتخب مصر الأوليمبى سيخوض وديتين أمام أوزباكستان على ملعب الأخير فى الفترة من 3 إلى 11 يونيو وجارٍ تحديد المواعيد الرسمية للمباراتين خلال الساعات المقبلة من قبل الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة شوقى غريب وعلاء عبد العزيز مدير المنتخب.