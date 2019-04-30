اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تصدم الجمهور بأسعار فلكية لتذاكر المباريات

حددت اللجنة المنظمة المحلية لكأس أمم أفريقيا 2019، برئاسة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم “هاني أبو ريدة” أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، التي ستستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

وجاءت الأسعار مبالغًا فيها خاصةً مباريات المنتخب المصري، حيث تصل سعر تذكرة الدرجة الثالثة لمباريات الفريق في ستاد القاهرة إلى 200 جنيهًا.

أما الدرجة الثانية فستكون بـ 400 جنيهًا، على أن تكون الدرجتين الأولى والأولى العلوية بـ 600 و500 جنيهًا – على الترتيب –.

ولمن يرغب في حضور مباراة واحدة لمنتخب مصر من المقصورة الرئيسية لملعب القاهرة، جنبًا إلى جنبًا كبار الزوار VIP فسيكلفه ذلك 2500 جنيه، ما يزيد عن 150 دولار أمريكي.

أما بالنسبة إلى أسعار تذاكر المباريات الأخرى التي لا يكون المنتخب المصري طرفًا فيها، فسيكون سعر تذكرة الدرجة الثالثة 100 جنيهًا، و300 للدرجة الثانية و500 للدرجة الثالثة.

لكن هناك ميزة، حيث تتيح التذكرة الواحدة للجمهور مشاهدة مباراتين في نفس الملعب بنفس اليوم، مثلما سيحدث يوم مباراة المغرب وكوت دي فوار، حيث ستليها مباراة جنوب أفريقيا وناميبيا لحساب نفس المجموعة بملعب السلام يوم 28 يونيه.

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دراسة

حاول رئيس لجنة التذاكر في اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا 2019 “عمرو البرتقالي” تبرير ارتفاع أسعار التذاكر للجمهور.

وقال “جاء تحديد أسعار التذاكر بعد دراسة وافية لجميع الجوانب، إذ تهدف إلى جذب عدد كبير من الحضور للقاءات المنتخبات”.

وتابع “تم تنسيق الأسعار بناء على المباريات وأماكنها وسعة الاستاد والمدينة المضيفة وعدد المباريات التي يستقبلها الملعب في اليوم نفسه”.

وأشار إلى أن الجمهور يستطيع حضور مباراتين بتذكرة واحدة في نفس الملعب.

ويعتقد عمرو البرتقالي أن اللجنة راعت أن تكون أسعار التذاكر تنافسية قياسًا بالأسعار السابقة للبطولات القارية والعالمية.

ونسقت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا 2019 ملف أسعار التذاكر مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قبل طبعها وطرحها في السوق.