رياضة | فان ديك: ميسي الأفضل في العالم

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شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل".

وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة".

وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح".

وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013.

وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل".

وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم".

واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".

شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل". وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة". وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح". وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل". وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم". واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".

شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل". وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة". وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح". وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل". وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم". واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".

شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل". وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة". وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح". وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل". وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم". واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".

شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل". وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة". وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح". وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل". وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم". واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".

شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل". وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة". وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح". وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل". وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم". واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".

شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل". وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة". وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح". وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل". وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم". واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".

شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل". وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة". وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح". وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل". وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم". واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".

شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل". وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة". وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح". وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل". وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم". واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".

شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل". وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة". Advertisements وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح". وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل". وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم". واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".

شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل". وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة". وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح". وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل". وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم". واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".

شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل". وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة". وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح". وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل". وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم". واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".

شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل". وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة". وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح". وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل". وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم". واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".

شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل". وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة". وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح". وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل". وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم". واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".

شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل". وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة". وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح". وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل". وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم". واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".

شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل". وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة". وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح". وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل". وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم". واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".

شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل". وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة". وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح". وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل". وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم". واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".

شدد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اليوم الاثنين، على صعوبة مواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فان ديك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب نو استاد تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب هناك من قبل". وأضاف: "لقد كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة". وتابع: "لقد شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول إنك قدمت مباراة جيدة.. لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصيًا، أنني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح". وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وكان فان ديك برفقة سيلتيك الاسكتلندي، عندما خسر في كامب نو (6-1) أمام البلوجرانا، خلال ديسمبر كانون أول 2013. وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل". وأردف الدولي الهولندي: "لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معًا ونهاجم معًا أيضًا.. لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم". واختتم فان ديك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيدًا، فنحن نملك فريقًا جيدًا للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".