رياضة | موعد مباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الثلاثاء 30 أبريل بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبير vs أياكس امستردام .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

- الدوري الفرنسي

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مونبلييه vs باريس سان جيرمان .. في الساعة 7 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.

- الدوري المصري

نجوم المستقبل vs الاتحاد السكندري .. في الساعة 5:30 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية.

الإسماعيلي vs حرس الحدود .. في الساعة 5:30 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية 2.

مصر المقاصة vs بيراميدز ..في الساعة 8 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية.

المصري vs وادي دجلة .. في الساعة 8 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية 2.