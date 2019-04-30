رياضة | موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد أياكس أمستردام اليوم الثلاثاء 30 أبريل في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد أياكس أمستردام اليوم الثلاثاء 30 أبريل في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مع منافسه فريق أياكس امستردام الهولندي اليوم الثلاثاء 30 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرغب الفريق الإنجليزي في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل عدم خوض مباراة الإياب على ملعب يوهان كرويف تحت ضغط كبير، بينما يريد اياكس امستردام الهولندي في حسم التأهل من مباراة الذهاب، والاستمرار في الحلم الأوروبي بعد الاطاحة بناديي ريال مدريد ويوفنتوس.

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