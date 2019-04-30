رياضة | "شوبير" يزف بشرى سارة لعبدالله السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شوبير" يزف بشرى سارة لعبدالله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، قريب جدا من الانضمام لمنتخب مصر في كاس الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام في مصر.
قال "شوبير" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر لديه قناعات كبيرة بإمكانيات عبد الله السعيد بعد مستواه الذي يقدمه مؤخرًا مع فريقه.
أول تعليق من "شوبير" على أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية
وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية، إن هناك فصل تام بين اللجنة المنظمة واتحاد الكرة، وبالتالي هو كنائب رئيس الاتحاد برئ من تلك الأسعار ولم يكن شريكًا في تحديدها.
وأشار إلى أنه متفق مع الجماهير الغاضبة من أسعار التذاكر، لكنه في نفس الوقت يعلم أن اللجنة المنظمة لم تحدد الأسعار من تلقاء نفسها، لكن هناك اتحاد أفريقي ورعاة شاركوا في هذا الأمر.
جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة قالت اليوم في بيان رسمي، إنها حددت 100 جنيه مصري لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يشارك فيها المنتخب المصري، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه للدرجة الأولى.
أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر فحددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة، و400 جنيه للدرجة الثانية، و600 جنيه للدرجة الأولى، و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية، و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.