رياضة | "شوبير" يزف بشرى سارة لعبدالله السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شوبير" يزف بشرى سارة لعبدالله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، قريب جدا من الانضمام لمنتخب مصر في كاس الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام في مصر.

قال "شوبير" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر لديه قناعات كبيرة بإمكانيات عبد الله السعيد بعد مستواه الذي يقدمه مؤخرًا مع فريقه.

أول تعليق من "شوبير" على أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية

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