رياضة | رئيس الزمالك: إصابة فرجاني بسبب "الحسد".. وأتمنى ضم إيهاب المساكني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك: إصابة فرجاني بسبب "الحسد".. وأتمنى ضم إيهاب المساكني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الزمالك أن فريقه سيحسم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، في لقاء إياب الدور نصف النهائي، أمام النجم الساحلي، يوم الأحد القادم بسوسة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "كسبنا الشوط الأول في مصر، وإن شاء الله سنحسم الشوط الثاني في سوسة".

وتابع: "أنا أعتبر أن مباراتنا ضد النجم الساحلي، نهائي مبكر، وأرى الزمالك والنجم ونهضة بركان المغربي، من أقوى فرق المسابقة الأفريقية".

وأكد رئيس الزمالك، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق، تعرض للإصابة بسبب الحسد.

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وتابع: "نفتقد ساسي، ونتمنى له الشفاء العاجل، وهنا أريد أن أقول إنه تعرض للحسد من صحفيين مما أدى لإصابته".

وحول اللاعب الذي يتمنى أن يراه في تشكيلة الزمالك: "بصراحة أتمنى أن يكون معنا لاعب النجم الساحلي، إيهاب المساكني الذي سبق وأن كان ضمن أهدافنا في الموسم الماضي".

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على النجم الساحلي في برج العرب بهدف نظيف، فيما فاز الصفاقسي على نهضة بركان بثنائية نظيفة في نصف النهائي.