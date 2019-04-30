رياضة | مانشستر سيتي يدرس ضم نجم بنفيكا البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يدرس ضم نجم بنفيكا البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التعاقد مع فلورنتينو لويس، لاعب خط وسط فريق بنفيكا البرتغالي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية بريطانية.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مانشستر سيتي يحاول إيجاد بديل لرودريجو هيرنانديز، لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، وسط مخاوف من إقناعه بالبقاء في إسبانيا.

مان سيتي يستهدف التعاقد مع لاعب خط وسط في الصيف المقبل، ليحل محل الدولي البرازيلي فيرناندينيو، الذي وصل إلى 33 عامًا، وتم تحديد رودري كبديل محتمل.

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نجم أتلتيكو مدريد يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة حوالي 60 مليون جنيه إسترليني، وأبدى مان سيتي رغبته في ضم اللاعب، في حالة موافقة اللاعب على الرحيل عن الروخيبلانكوس.

ويعتقد أتلتيكو مدريد أنه مازال قادرًا على إقناع رودريجو بالبقاء في صفوف الروخيبلانكوس في الموسم المقبل، بسبب علاقة اللاعب الجيدة مع الأرجنتيني دييجو سيميوني.

نتيجة لذلك بدأ مانشستر سيتي في التفكير في بدائل محتملة، وتم النظر إلى فلورنتينو لويس، الذي يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب صاحب الـ19 عامًا رفض بالفعل عرضًا للانضمام إلى باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، في حين قدم مانشستر يونايتد استفسارات مبدئية عن موقف اللاعب.