رياضة | أول تعليق من "شوبير" على أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من "شوبير" على أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أنه ليس له أي دخل في تحديد أسعار تذاكر أمم أفريقيا، وأنه علم بتلك الأسعار مثل الجماهير من وسائل الإعلام.

وأعلنت اللجنة المنظمة اليوم أسعار تذاكر أمم أفريقيا، وقوبل هذا الإعلان بعاصفة من الهجوم الجماهيري، حيث تم اتهام اللجنة من الكثيرين بتعمد حرمان الجماهير محدودة الدخل من الحضور، وقصر المدرجات على الأثرياء.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية، إن هناك فصل تام بين اللجنة المنظمة واتحاد الكرة، وبالتالي هو كنائب رئيس الاتحاد برئ من تلك الأسعار ولم يكن شريكًا في تحديدها.

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وأشار إلى أنه متفق مع الجماهير الغاضبة من أسعار التذاكر، لكنه في نفس الوقت يعلم أن اللجنة المنظمة لم تحدد الأسعار من تلقاء نفسها، لكن هناك اتحاد أفريقي ورعاة شاركوا في هذا الأمر.

جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة قالت اليوم في بيان رسمي، إنها حددت 100 جنيه مصري لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يشارك فيها المنتخب المصري، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه للدرجة الأولى.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر فحددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة، و400 جنيه للدرجة الثانية، و600 جنيه للدرجة الأولى، و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية، و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.