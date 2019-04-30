رياضة | توتنهام يتطلع لمواصلة "حلمه الجميل" أمام أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يتطلع لمواصلة "حلمه الجميل" أمام أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد الإطاحة بالكبار والعبور إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، يواصل فريق توتنهام الإنجليزي مشواره نحو المربع الذهبي للبطولة القارية.

يلتقي توتنهام غداً الثلاثاء مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب المربع الذهبي لدوري الأبطال، في مواجهة لم يكن يتوقعها أحد.

وعانى توتنهام في بداية مشواره القاري، حيث لم يحصد سوى نقطة واحدة من أول ثلاث مباريات له بدور المجموعات.

ولكن توتنهام فاز على إنتر ميلان الإيطالي، وإيندهوفن الهولندي، قبل أن يفرض التعادل 1-1 على مضيفه برشلونة الإسباني، ليضمن العبور إلى الدور التالي.

ولعب توتنهام في دور 16 أمام بروسيا دورتموند الألماني، حيث فاز في مباراة الذهاب 3-0، ثم فاز في مباراة الإياب 1-0.

واصطدم توتنهام في دور ربع النهائي بمواطنه مانشستر سيتي.

وحقق توتنهام فوزاً مفاجئاً في مباراة الذهاب 1-0، قبل أن يخسر في مباراة الإياب 3-4، ليعبر إلى المربع الذهبي مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

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وبدا أن السيتي حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي عندما سجل رحيم ستيرلينغ هدفاً في الوقت بدل الضائع، لكن تم إلغاء الهدف بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، لتنتقل بطاقة التأهل إلى توتنهام.

وحجز توتنهام مقعده في المربع الذهبي للمرة الأولى منذ (57 عاماً).

ولكن حلم بلوغ نهائي البطولة القارية ليس سهل المنال، حيث يعيش أياكس أمستردام صحوة حقيقية، وسجل مسيرة أفضل بكثير من توتنهام.

ونجح فريق أياكس الشاب في الإطاحة بريال مدريد حامل اللقب من دور 16، رغم خسارته في مباراة الذهاب 2-1، ليثأر الفريق الهولندي في مباراة الإياب في إسبانيا، ويفوز 4-1، ليتفوق في مجموع اللقاءين 5-3.

وبعد الإنتهاء من "الملكي" اصطدم أياكس بيوفنتوس في دور ربع النهائي، لكنها لم تكن مشكلة بالنسبة للعملاق الهولندي الذي حسم الفوز بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين.

ويشارك أياكس في المربع الذهبي لدوري الأبطال للمرة الثامنة في تاريخه، وللمرة الأولى منذ 22 عاماً.