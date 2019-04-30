رياضة | حكم موقعة أياكس توتنهام.. غاضب لا "يبتسم" عاشق استخدام البطاقات الملونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم موقعة أياكس توتنهام.. غاضب لا "يبتسم" عاشق استخدام البطاقات الملونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الدولي الإسباني ماتيو لاهوز لإدارة مباراة توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي ضد أياكس أمستردام الهولندي والتي تجمع الفريقان الثلاثاء على ملعب إستاد وايت هارت لين لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعتبر لاهوز واحد من أبرز الحكام الموجودين على الساحة الأوروبية على الرغم من وقوعه في الكثير من الأخطاء التحكيمية أثناء إدارته لبعض المباريات لكن الإتحاد الأوروبي عول عليه بسبب قدرته الكبيرة على إمتصاص غضب اللاعبين وإستخدام الكروت في وجههم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز المعلومات الخاصة بالحكم بالإضافة إلى المباريات التي أدراها خلال الموسم الجاري.

من هو ماتيو لاهوز حكم مباراة أياكس ضد توتنهام ؟

يبلغ لاهوز من العمر 42 عاماً وهو الذي ولد في العام 1977 وبدأ في دخول مجال التحكيم عام 1999 قبل 20 عاماً وحصل على الشارة الدولية في العام 2011 وشارك في بطولات الاتحاد الاوروبي والفيفا وسطع اسمه بقوه بين الحكام الأوروبيين بسبب شخصيته القوية على منع الإحتجاجات بين اللاعبين.

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وتعتبر المباراة هي السادسة التي يديرها لاهوز في بطولة دوري الأبطال هذا الموسم حيث سبق له وأن تولى الإدارة التحكيمية للقاء بنفيكا البرتغالي ضد بايرن ميونخ الألماني بالإضافة إلى مباراة النجم الأحمر الصربي ضد ليفربول الإنجليزي و مباراة لوكوموتيف موسكو الروسي ضد جالطة سراي التركي في دور المجموعات.

وفي دور الستة عشر تولى لاهوز قياده مباراتي توتنهام هوتسبيرز ضد بروسيا دورتموند والتي حسمها السبيرز بأربعة اهداف مقابل لا شيء بمجموع المباراتين كما أنه أشرف على مباراة ليفربول الإنجليزي ضد بورتو البرتغالي في دور الثمانية والتي عبر فيها رفقاء محمد صلاح للدور نصف النهائي.

ودائماً ما يعكف لاهوز على إشهار البطاقات الملونة في وجه اللاعبين ولا يهتم بنوعية الكروت أو لونها فمن الممكن أن تكون صفراء أو حمراء كما أنه لا يترك أي مجال للاعبين من اجل الإعتراض على قرارته بصورة غاضبة وغير لائقة.

ولا يتهاون الإسباني في إحتساب ركلات الجزاء بعد أي إحتكاك قوي يقع داخل منطقة الجزاء الامر الذي يجعل جميع المدافعين يلعبون بحرص خوفاً من أن يقعوا في الفخ ويكلفوا فرقهم ركلات جزاء تكلفهم خسارة بعض المباريات.

فهل يمر لاهوز بمباراة اليوم إلى بر الأمان دون وقوع إحتجاجات على قرارته أم أنه سيعمل على إثارة الجدل بقرارته العكسية ؟