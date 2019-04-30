رياضة | تعليق ناري من محمد صلاح على أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من محمد صلاح على أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من أسعار تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام في مصر.

وعلق محمد صلاح على تغريدة الفنانل محمود البزاوي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "إوعى (إياك) تفكر تقعد مقصورة، كدا هتدعي للمنتخب بجد".

وكتب "البزاوي" قائلًا: "يعني سعر تذكرة الدرجة التالته 200 جنيه، وطبعا لو قدرت تدفع هتحب تجيب ساندوتش جوه عشان جعان فهيبقى بـ100 جنيه مثلًا وإزازة مية بـ30 جنيه مثلًا، يعني لو واخد ابني معايا هأقعد في الدرجة التالتة وهادفع 800 جنيه مثلًا، ومطلوب مني وأنا خارج أدعي للمنتخب".

وحددت اللجنة المنظمة 100 جنيه مصري كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصري للدرجة الأولى.