مصرع اللاعب التشيكي جوزيف سورال في حادث سير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي اللاعب الدولي التشيكي جوزيف سورال؛ لاعب فريق آلانيا سبور التركي، إثر تعرض الحافلة التي كانت تقله مع زملائه في النادي لحادث سير.

وكالة أنباء “أسوشيتد برس”، ذكرت أن النادي أشار في تغريدة على حسابه الرسمي موقع التديونات القصيرة “تويتر” إلى وفاة النجم الذي يبلغ من العمر 28 عاما، الذي سبق له اللعب في صفوف المنتخب التشيكي الوطني 20 مرة، وسجل خلالها هدفا، في خبر سبب صدمة بالأوساط الكروية التركية والتشيكية.

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جوزيف سورال، كان برفقه زملائه في رحلة العودة إلى ألانيا على الساحل الجنوبي لتركيا، عقب مباراة جمعت بفريق قيصري سبور، قبل الحادث الذي أدى إلى وفاة صادمة.. وتوفي سورال بعد نقله إلى أحد المستشفيات التركية، وكان رفقة 6 آخرين من زملائه في النادي.

وكالة أنباء “الأناضول” التركية، نقلت عن رئيس نادي ألانيا سبور، حسان كافوسوغلو، قوله: إن تحقيقات الشرطة الأولية أشارت إلى وقوع تصادم بين الحافلة التي كانت تقل لاعبي فريقه وحافلة أخرى، وأن سائقيها كانا نائمين عند وقوع الحادثة.

سورال كان قد انضم للنادي التركي في يناير الماضي، بعد أن أمضى معظم مسيرته الكروية باللعب في التشيك لصالح أندية سبارتا براغ وسلوفان ليبيريتس وبرنو.