شكرا لقرائتكم خبر عن «العضلة» تهدد المولد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

تحوم الشكوك حول مشاركة النجم الاتحادي فهد المولد في المواجهة الختامية أمام التعاون على كأس الملك بعد غد (الخميس)، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، إذ يخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف على موضع إصابته في عضلة الرجل اليسرى التي تعرض لها في مباراة النصر ضمن دور نصف النهائي، وحرمته من إكمال المباراة التي انتهت لصالح العميد بنتيجة 4/‏2.

من جانب آخر، تقررت مغادرة بعثة الفريق الاتحادي للرياض غدا (الأربعاء)، استعدادا للمباراة النهائية أمام التعاون، وسينهي العميد تحضيراته النهائية على ملعب الملز في الرياض. هذا وبدأ المدرب سييرا أمس في تجهيزاته الفنية للمواجهة الختامية، إذ طالب اللاعبين بمضاعفة الجهود الفنية والتركيز من أجل مواصلة الانتصارات والتتويج بكأس الملك في الموسم الحالي، وشرع «الداهية» سييرا في تنفيذ مخططاته الفنية للمباراة النهائية، إذ شرح للاعبين نقاط الضعف في الفريق التعاوني الذي سيواجه العميد في النهائي. وسيجري اليوم (الثلاثاء) مناورة كروية سيضع من خلالها اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الختامية. هذا ويتمتع الفريق الاتحادي بحضور جميع لاعبيه باستثناء الثنائي المصاب زياد الصحفي وجوناس دي سوزا.