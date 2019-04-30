شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يدعم صندوق «المنشطات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) أعلن رئيس هيئة أعلن رئيس هيئة الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، دعم المملكة لصندوق آسيا لمكافحة المنشطات بمبلغ ١٠٠ ألف دولار. جاء ذلك على هامش افتتاحه مساء أمس في مدينة جدة حفل افتتاح الاجتماع السادس عشر لممثلي الحكومات لمكافحة المنشطات بالرياضة في قارتي آسيا وأوقيانوسيا، بحضور وزراء الشباب والرياضة في آسيا وأوقيانوسيا، وشخصيات عالمية بارزة من المهتمين بقضايا محاربة المنشطات. وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في كلمته خلال الاجتماع: «نحن سعداء لاستضافة هذه الاجتماعات التي نؤكد من خلالها دعمنا للجهود الدولية المبذولة في سبيل مكافحة المنشطات والرقابة عليها والوقاية منها». وبين أن ما تشهده الساحة الرياضية الدولية من جهود ومتابعة وعمل مستمر في مكافحة المنشطات يحتم علينا جميعاً أن نكون جزءاً من هذا العمل للسير بالرياضة نحو فضائها التنافسي المبني على أسس عظيمة من القيم والمثل العليا. والتقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مدير الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أوليفير نقلي، وأمين عام اتفاقية اليونسكو لمكافحة المنشطات مارسلين دالي. فيما شهدت محاور الاجتماع، الذي يختتم اليوم (الثلاثاء)، حزمة من الأوراق العلمية التي صبت في مصلحة مستقبل برامج وأنشطة مكافحة المنشطات الرياضية في منطقة آسيا وأوقيانوسيا، وساهمت في دعم جهود الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على مستوى العالم.



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