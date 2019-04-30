شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق المشجع الراحل: اتحادي اصطحبه وتوفي في الطريق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

قدم رئيس نادي النصر سعود السويلم التعازي باسمه ونيابة عن كافة النصراويين لأسرة مشجع النادي سلطان مفرح البشري، ‏الذي وافته المنية بعد نهاية مباراة فريقي النصر والاتحاد في دور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، ووجه السويلم بتخصيص دخل النادي في مباراة النصر أمام الوصل في دوري أبطال آسيا لأسرة الفقيد.

"الخليج 365" تواصلت مع فيصل البشري، شقيق المتوفى الأكبر، وقدمت له واجب العزاء، إذ كشف ظروف وفاة سلطان (رحمه الله)، قائلا: «إنه كان يعاني قبل المباراة بيومين من آلام في الكتف والجانب الأيسر، واعتقد أنها بسبب العصب (الأبهر)، ولم يهتم لها كثيرا، وأثناء حضوره اللقاء مع جمهور النصر بصحبة ابنه خالد (روضة)، شعر بآلام شديدة بعد نهاية الشوط الثاني، ولم يستطع معها إكمال المباراة، ليبادر بالخروج، إذ وجده أحد مشجعي الاتحاد، ليصطحبه بسيارته الخاصة إلى أقرب مستوصف خاص، وبعد عمل فحوصات الضغط والسكر، أكدوا أن وضعه طبيعي لا يستدعي تحويله إلى مستشفى آخر، واعطوه إبرة مسكنة للآلم وخرج بصحبة المشجع الاتحادي، الذي تواصل معي والتقينا به بالقرب من قرية شامية عسفان التي نسكنها، وعند ركوبه معنا في السيارة أحسست بأنه متعب وأردت الذهاب به إلى المستشفى، لكنه أصر على الذهاب إلى القرية للسلام على شقيقنا الأكبر، إلا أننا لم نستطع الوصول إلى المنزل، إذ وافته المنية فجأة أثناء تحركنا بالسيارة، حتى قبل وصولنا إلى المستشفى».

وعن حضوره للملعب، قال البشري: «أخي سلطان (رحمه الله) حضر بسيارته الخاصة برفقة ابنه خالد، وأوقف سيارته في أحد الأحياء القريبة من ملعب الجوهرة وتركها هناك حتى أخذناها في اليوم الثاني من الوفاة، وكان يعمل معلما في جدة منذ 9 سنوات، ولديه ولدان (خالد وفهد)، وابنته الكبرى أسيل (9 سنوات)، ووالدنا متوفى منذ سنوات، بينما والدتنا لا تزال على قيد الحياة».

وأكد البشري أن المتحدث باسم نادي النصر بدر السليمان تواصل معهم وقدم واجب العزاء وأبلغهم بتعازي رئيس النادي وإدارته لهم، مشيرا إلى سماعهم أن أحد إداريي النصر سيحضر لمنزلهم لتقديم العزاء والوقوف مع أسرة سلطان (رحمه الله) وأبنائه، مقدما شكره لإدارة النصر على اهتمامهم، وتخصيص دخل المباراة القادمة للنصر لأسرة الفقيد.