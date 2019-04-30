شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يستقبل رئيس وأعضاء نادي الحجاز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365» (الباحة)

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمس (الإثنين)، رئيس مجلس إدارة نادي الحجاز عبدالله عبدالواحد البكيري، وأعضاء هيئة الشرف بنادي الحجاز، وذلك لتقديم ملف الترشح لمنصب رئيس هيئة أعضاء الشرف، وتنمية وتطوير نادي الحجاز على كافة الجوانب الإدارية والفنية والمجتمعية.

ونوه سموه بما تحظى به الأندية الرياضية من دعم ورعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة، ما أسهم في رفع مستوى الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات، وبارك لنادي الحجاز هذه المبادرات، وجميع الأفكار والمقترحات المقدمة من قبل الداعم، والبدء في تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها الإمارة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الحجاز عن سعادة الجميع بهذه المناسبة، ولقاء أمير المنطقة وما استمعوا إليه من توجيهات. حضر الاستقبال مدير عام مكتب أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.