النور ينسحب من «النخبة» والوحدة يخطف عباس

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) قرر فريق النور الانسحاب من بطولة النخبة للأندية قرر فريق النور الانسحاب من بطولة النخبة للأندية السعودية لكرة اليد، التي ستنطلق عصر غد (الأربعاء) على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمشاركة 3 فرق عقب انسحاب النور، وهي الوحدة، والخليج، ومضر. وقد أصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد جدول المباريات على النحو التالي: الخليج يواجه مضر الساعة الرابعة والنصف عصر غد (الأربعاء)، فيما سيلتقي الوحدة ومضر الرابعة والنصف عصر يوم الخميس القادم، وسيواجه الوحدة نظيره الخليج الرابعة والنصف عصر يوم الجمعة القادم. من جهة أخرى، كشف المشرف العام على لعبة كرة اليد الوحداوية عضو مجلس الإدارة باسم خياط أن إدارة النادي وفرت كافة الاستعدادات اللازمة لنجاح بطولة النخبة، كما بدأ الفريق التحضير الفني للبطولة، وتم التعاقد مع نجم المنتخب السعودي ونادي النور عبدالله عباس حتى نهاية الموسم الحالي، وسيكون إضافة فنية لفريق اليد الوحداوي، لأننا نرمي بكل ثقلنا المادي والمعنوي في سبيل كسب بطولة النخبة لكي نجمع ثلاثية الموسم الحالي، بتحقيق الدوري، وكأس الأمير سلطان بن فهد، مطالبا الجماهير بدعم نجوم الكواسر حتى يتحقق الهدف المنشود بحصد ثلاثية الموسم الحالي.



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