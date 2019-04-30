شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوهرة» يحتضن قرعة دوري المدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

تجرى مساء اليوم (الثلاثاء) مراسم قرعة بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة (الجوهرة)، للفرق المدرسية الـ32 لمرحلتي المتوسطة والثانوية المتأهلة من تصفيات المناطق التي اختتمت أخيرا على مستوى 47 محافظة.

وستلعب منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس خلال شهر رمضان المبارك، وتنتهي في الـ19 من الشهر، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية لفئتي المرحلتين المتوسطة والثانوية للمنافسة على بطولة المملكة.

وكانت فرق مدارس المرحلة المتوسطة، أبي بن كعب بالمجمعة والحسين بن علي من الليث وابن هشام من المدينة المنورة، وسلمان الفارسي بحفر الباطن، والمثنى بن حارثة من عنيزة، والخندق من عسير، وآل موسى من الباحة، والإمام خلف من نجران، وأبو بكر الصديق من جازان، ودومة الجندل من الجوف، إضافة إلى فرق مدارس اليعقوبي من الأحساء، وأبو بكر الصديق من تبوك، والجزيرة من الطائف، وأبي تمام من حائل، ورفحاء المتوسطة من الحدود الشمالية، والرازي من جدة، قد تأهلت إلى بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس. وتأهلت على مستوى المرحلة الثانوية فرق مدارس قرطبة من الرياض، ومؤتة من مكة المكرمة، والمأمون من المدينة المنورة، والملك فيصل من حفر الباطن، ومنارات القصيم من القصيم، وفريق نادي الحي بثانوية عبدالله بن مسعود من بيشة، ورغدان من الباحة، والغزالي من نجران، والحقو من جازان، وابن باز من الجوف، والهفوف من الأحساء، والأبناء الرابعة من تبوك، والطائف من الطائف، والحسن البصري من الحدود الشمالية، وبقعاء من حائل، والأقصى الأهلية من جدة.