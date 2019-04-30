شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يخشى السقوط أمام «صائد الكبار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" وكالات

يدخل أياكس أمستردام الهولندي الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، من دون خوف بعدما أقصى ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، آملا في إضافة توتنهام الإنجليزي إلى ضحاياه عندما يحل ضيفا عليه ذهابا في لندن اليوم (الثلاثاء). الفريق الهولندي الحافل بالنجوم الشباب، كان قد أزاح بطل المواسم الثلاثة الماضية ريال مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي، بخسارته ذهابا 1/2 وفوزه إيابا 4/1 على ملعب سانتياغو برنابيو. وفي ربع النهائي، تعادل أياكس 1/1 على ملعبه مع يوفنتوس ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ، قبل أن يقلب الطاولة عليه إيابا في تورينو 2/1، ويبلغ نصف النهائي، ويأمل الفريق الذهاب بعيدا كما أكد ذلك حارسه أونانا لـ«فرانس برس»: «مع الوقت والنتائج، بتنا نؤمن (بالقدرة على الذهاب بعيدا في المسابقة) وما زلنا نؤمن. لكن لم يحسم أي شيء حتى الآن، وتنتظرنا مواجهتان صعبتان ضد توتنهام، علينا أن نتحضر بشكل جيد ونظهر أننا على قدر التحدي».

توتنهام الذي سيخوض مباراة اليوم على ملعبه الجديد، في غياب ورقتيه الهجوميتين هاري كين (المصاب)، والكوري الجنوبي سون هيونغ- مين (الموقوف).

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أياكس أكثر الأندية الأوروبية تسجيلا للأهداف هذا الموسم بـ160 هدفا في مختلف المسابقات، يبرز في صفوفه أكثر من لاعب بدءا بصانع الألعاب فرانكي دي يونغ، والمدافع الصلب ماتيس دي ليخت (قائد الفريق الشاب)، والصربي دوسان تاديتش، والمغربي حكيم زياش، والبرازيلي دافيد نيريس، والمخضرمان داني بليند والهداف هونتيلار.

في المقابل، يبدو مدرب توتنهام الأرجنتيني بوكيتنيو، قلقا من إصابات أهم أوراقه، ولأن الفريق لم يتعاقد مع أي لاعب في مطلع الموسم الحالي ما اضطره إلى التعامل مع الإصابات الكثيرة التي طالت الفريق على مدار الموسم بما توفر له من حلول. ونجح توتنهام في إزاحة مانشستر سيتي، أحد أفضل الفرق في أوروبا حاليا، في الدور ربع النهائي بفارق الأهداف المسجلة خارج أرضه، إذ فاز في لندن 1/0 ذهابا، وخسر إيابا 3/4 في مباراة دراماتيكية.

وتضم تشكيلة توتنهام 4 لاعبين سبق لهم أن دافعوا عن ألوان أياكس، وهم المدافعان البلجيكيان يان فيرتونغن وتوبي ألدرفيلد، وصانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن والمدافع الكولومبي دافينسون سانشيز، ويتطلع بوكيتينو إلى أن يصبح فريقه من بين النخبة محليا وقاريا. وقال في هذا الصدد: «يتعين علينا أن نتصرف كنادٍ كبير. يجب أن نكون منافسين على الألقاب الكبيرة، أن نبدأ بالتفكير بالحقبة الجديدة». ويلتقي الفريقان إيابا في «يوهان كرويف أرينا» في الثامن من مايو.