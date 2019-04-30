شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً نهائي كأس الملك في الرياض.. الخميس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الهيئة العامة للرياضة إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي سيجمع الاتحاد بالتعاون، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، الخميس (2 مايو القادم). وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في تويتر، أمس (الاثنين): «تبدأ الهيئة العامة للرياضة في بيع تذاكر النهائي، اليوم (الثلاثاء) ابتداءً من الساعة 4:00 عصراً في استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز والصالات الخضراء بالمجمع الأولمبي».

وأشارت الهيئة إلى أن النهائي سيصاحبه عدد من العروض والفعاليات التي ستكشف عنها الهيئة، لافتة إلى أن الفعاليات سوف تبدأ من الرابعة عصراً، وأن الفنان رابح صقر سيطل على الجمهور بعد نهاية المباراة من أرض الملعب.