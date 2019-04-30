السكري طعمه مُر!

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جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)وجه التعاون صفعة جديدة للهلال وحرمه من التربع على صدارة جدول الترتيب قبل مرحلتين من ختام الموسم، عقب فوز «سكري القصيم» 2/0 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس (الإثنين) في مباراة مؤجلة من المرحلة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ورفع التعاون رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي الهلال في المركز الثاني بفارق نقطة خلف النصر متصدر الترتيب، قبل مرحلتين على نهاية الموسم.
ويلتقي الهلال في مباراتيه الأخيرتين مع الاتفاق صاحب المركز العاشر، والشباب في المركز الثالث، فيما ستكون مهمة النصر أسهل، إذ يلتقي مع الحزم صاحب المركز الثاني عشر، والباطن في المركز الأخير.
وسبق للتعاون أن حقق فوزا كاسحا على الهلال الخميس الفائت بخماسية نظيفة، في الدور نصف النهائي لكأس الملك، وبلغ المباراة النهائية لمواجهة الاتحاد، قبل أن يجدد الفوز عليه أمس بهدفين حملا توقيع الكاميروني لياندر تاوامبا (د:70) وهيلدون أوغوستو من الرأس الأخضر (د:75).
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