شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس «طار» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن حجاب (الرياض)ترددت أنباء عن عزم الأمير محمد بن فيصل إعلان استقالته الرسمية من رئاسة نادي الهلال، على خلفية خسارة الفريق الكروي الأول من التعاون. وأشارت الأنباء ذاتها إلى أن أعضاء شرف مؤثرين في البيت الأزرق يعملون على اختيار رئيس مؤقت، يقود زمام الأمور الإدارية في النادي لحين انعقاد جمعية عمومية نهاية الموسم.
ويواجه الأمير محمد بن فيصل انتقادات لاذعة، بعد تراجع أداء الفريق فنياً، وخسارته لقب كأس زايد للأندية العربية من النجم الساحلي، ثم خروجه من بطولة كأس الملك على يد التعاون، وأخيرا فقدانه صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمس (الإثنين) بفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب المركز الأول.
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