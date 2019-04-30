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الزمالك يبحث فك الاشتباك والتتويج بدور السلة من أنياب الجزية اليوم...

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جدة - عمرو شويل الزمالك يبحث فك الاشتباك والتتويج بدور السلة من أنياب الجزية اليوم

تقام اليوم  ثالث منافسات الدور النهائى من بطولة دورى سوبر السلة  بين فريقى الزمالك و الجزيرة.

وتعد مباراة اليوم هى الحاسمة لبطولة دورى السوبر خاصة وأنه حالة فوز الزمالك يتوج ببطولة الدورى  دون الحاجة لخوض المباراتين القادمتين.

 

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الزمالك ضد الجزيرة

وكان الزمالك قد تغلب على الجزيرة فى أول لقاءان من دور النهائي حيث  فاز فى أول مباراة بنتيجة 87/85  وفى ثانى مباراة 67/82 .

ووفقا  لنظام البطولة فيلتقى الزمالك مع الجزيرة 5 مرات، حالة الفوز فى اول 3 مباريات لا تقام باقى اللقاءات ، وحالة الفوز فى لقاءان فقط ، يتم الاحتكام الى مباراة رابعة وخامسة حالة التعادل فى عدد مرات الفوز و الخسارة بين الفريقين.

ومن المقرر ان تقام المباريات بصالة الشباب و بأكتوبر، بدون حضور جماهيرى.

 

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