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جدة - عمرو شويل الزمالك يبحث فك الاشتباك والتتويج بدور السلة من أنياب الجزية اليوم

وتعد مباراة اليوم هى الحاسمة لبطولة دورى السوبر خاصة وأنه حالة فوز الزمالك يتوج ببطولة الدورى دون الحاجة لخوض المباراتين القادمتين. Advertisements الزمالك ضد الجزيرة وكان الزمالك قد تغلب على الجزيرة فى أول لقاءان من دور النهائي حيث فاز فى أول مباراة بنتيجة 87/85 وفى ثانى مباراة 67/82 . وكان الزمالك قد تغلب على الجزيرة فى أول لقاءان من دور النهائي حيث فاز فى أول مباراة بنتيجة 87/85 وفى ثانى مباراة 67/82 .

تقام اليوم ثالث منافسات الدور النهائى من بطولة دورى سوبر السلة بين فريقى الزمالك و الجزيرة.

ووفقا لنظام البطولة فيلتقى الزمالك مع الجزيرة 5 مرات، حالة الفوز فى اول 3 مباريات لا تقام باقى اللقاءات ، وحالة الفوز فى لقاءان فقط ، يتم الاحتكام الى مباراة رابعة وخامسة حالة التعادل فى عدد مرات الفوز و الخسارة بين الفريقين.

ومن المقرر ان تقام المباريات بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر، بدون حضور جماهيرى.