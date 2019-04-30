شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ثالث منافسات الدور النهائى من بطولة دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم ثالث منافسات الدور النهائى من بطولة دورى سوبر السلة best of 5، بين فريقى الزمالك والجزيرة.

وتعد مباراة اليوم هى الحاسمة لبطولة دورى السوبر خاصة أنه حالة فوز الزمالك يتوج ببطولة الدورى دون الحاجة لخوض المباراتين المقبلتين.

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وكان الزمالك قد تغلب على الجزيرة فى أول لقاءين من دور النهائى حيث فاز فى أول مباراة بنتيجة 87/85 وفى ثانى مباراة 67/82.

ووفقا لنظام البطولة فيلتقى الزمالك مع الجزيرة 5 مرات، حالة الفوز فى أول 3 مباريات لا تقام باقى اللقاءات، وحالة الفوز فى لقاءين فقط، يتم الاحتكام إلى مباراة رابعة وخامسة حالة التعادل فى عدد مرات الفوز والخسارة بين الفريقين .

ومن المقرر أن تقام المباريات بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، بدون حضور جماهيرى.