موعد مباراة ليفربول وبرشلونة والقنوات الناقلة

القسم الرياضي

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اللقاء الذي يعد من أهم المباريات هذا العام ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة من العرب بسبب الفرعون المصري محمد صلاح.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، موعد مباراة ليفربول وبرشلونة، التي تنطلق في التاسعة مساء غد، الأربعاء، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتترقب الجماهير المصرية والعربية موعد مباراة ليفربول وبرشلونة، والتي تشهد مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب المصري مع فريقه ليفربول، في مواجهة قوية أمام الفريق الكاتالوني بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث يترقب...