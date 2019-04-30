شوبير: عبد الله السعيد في منتخب مصر

حسن العمدة

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل اجتماع حضره مع عدد من أعضاء الجبلاية، ورئيسه، مع خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال شوبير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «أجيري تحدث بصراحة أن استراتيجيته حول عدم ضم اللاعبين كبار السن، كانت بسبب تكليفه في البداية بأن الهدف الأول كأس العالم 2022، ثم تغيرت بعد استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية»، مشيرا إلى أن أجيري

أكد أنه سيعيد حساباته بشأن ضم اللاعبين كبار السن للمنتخب، حيث فتح الباب أمامهم.