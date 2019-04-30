رضا علي أبدى احمد حسام ميدو مدرب نادي الوحدة السابق اعتراضه الشديد علي أسعار تذاكر حضور مباريات أمم أفريقيا على الجماهير. وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : بصراحه مصدوم من أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في كأس الأمم..٢٠٠ جنيه كتير جدا!! هل أصبحت كرة القدم فجأة لعبة الأغنياء في مصر؟ من من محدودي الدخل سيدفع ٦٠٠ جنيه لمشاهدة الثلاث مباريات الأولى لمنتخبنا في ١٠ ايام اي ٣٥٪ من دخله الشهري!! أرجو اعادة النظر في أسعار تذاكر الدرجه الثالثة..

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كانت هذه تفاصيل خبر ميدو تعليقا على أسعار التذاكر : هل أصبحت كرة القدم فجأة لعبة الأغنياء في مصر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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